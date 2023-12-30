Стало известно, по какой причине Скунмейкер снялся с «Тур де Ски»

Сегодня, 30 декабря, перед началом многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) стало известно, что американский лыжник Джеймс Клинтон Скунмейкер не будет стартовать. Сам спортсмен заявил, что утром проснулся с лёгкой простудой.

«Возможно, я мог бы выступить сегодня, но горжусь собой за то, что принял разумное решение и сосредоточился на оставшейся части сезона. Сегодня утром я сдал тест на коронавирус, он был отрицательным. Я собираюсь сдать тест на грипп через некоторое время. Что будет дальше – немного непонятно. Прежде всего я позабочусь о том, чтобы никого не заразить, исходя из этого, буду решать, где я буду жить и как планировать оставшиеся недели здесь», — приводит слова Скунмейкера Expressen.

Отметим, что сейчас девушка Скунмейкера шведская лыжница Эмма Рибом также находится в Тоблахе и участвует в «Тур де Ски». Информации о её состоянии здоровья нет, однако она выиграла четвертьфинал сегодняшней спринтерской гонки.