Люка Шанава стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски»
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Французский лыжник Люка Шанава стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия). На втором месте расположился его соотечественник Жуль Шаппа. Тройку призёров замкнул представитель США Бен Огден.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
30 декабря 2023, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Люка Шанава
Франция
2:35.7
2
Жуль Шаппа
Франция
+0.2
3
Бен Огден
США
+0.5
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Первый этап, Тоблах
Мужчины. Спринт свободным стилем
1. Люка Шанава (Франция) — 2.35,7.
2. Жуль Шаппа (Франция) — +0,2.
3. Бен Огден (США) +0,5.
Напомним, «Тур де Ски» стартовал сегодня, 30 декабря, в Италии. Затем часть соревнований пройдёт в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.
Ранее шведская лыжница Линн Сван выиграла женский спринт свободным стилем.
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