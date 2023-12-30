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Люка Шанава стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски»

Французский лыжник Люка Шанава стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия). На втором месте расположился его соотечественник Жуль Шаппа. Тройку призёров замкнул представитель США Бен Огден.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Первый этап, Тоблах

Мужчины. Спринт свободным стилем

1. Люка Шанава (Франция) — 2.35,7.

2. Жуль Шаппа (Франция) — +0,2.

3. Бен Огден (США) +0,5.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал сегодня, 30 декабря, в Италии. Затем часть соревнований пройдёт в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.

Ранее шведская лыжница Линн Сван выиграла женский спринт свободным стилем.