Сван одержала на «Тур де Ски» первую личную победу на КМ с января 2021 года

Шведская лыжница Линн Сван, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте и победительница гонок на этапах Кубка мира, в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), прошедшем сегодня, 30 декабря, одержала первую с 31 января 2021 года победу уровня Кубка мира.

В последний раз шведка выигрывала гонку в конце января 2021 года: тогда Сван победила в спринте классическим стилем на шестом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Напомним, ранее в этом сезоне Линн Сван становилась второй в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Первый этап, Тоблах

Женщины. Спринт свободным стилем

1. Линн Сван (Швеция) — 3.01,2.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — то же время.

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +0,3.