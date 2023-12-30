Сван одержала на «Тур де Ски» первую личную победу на КМ с января 2021 года

Шведская лыжница Линн Сван, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте и победительница гонок на этапах Кубка мира, в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), прошедшем сегодня, 30 декабря, одержала первую с 31 января 2021 года победу уровня Кубка мира.
В последний раз шведка выигрывала гонку в конце января 2021 года: тогда Сван победила в спринте классическим стилем на шестом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Напомним, ранее в этом сезоне Линн Сван становилась второй в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Первый этап, Тоблах
Женщины. Спринт свободным стилем
1. Линн Сван (Швеция) — 3.01,2.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — то же время.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +0,3.