Амундсен и Вальнес прокомментировали своё столкновение в финале спринта на «Тур де Ски»

Норвежские лыжники Харальд Эстберг Амундсен и Эрик Вальнес высказались о своём столкновении в финале спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Вальнес по ходу гонки, перед финишным поворотом, задел палку Амундсена, помешав ему бороться за призовые места.

«В финале на повороте к последнему холму перед финишем была неразбериха. Эрик ускорился и задел мою палку, когда пытался обойти. Его вины нет. Мне надо было лучше контролировать ситуацию», — приводит слова Амундсена NRK.

«Всегда неприятно, когда ты становишься участником ЧП на трассе. Харальд немного поскользнулся на повороте, и я подошёл слишком близко, задел его палку. Это случается в спринте. 1000 извинений коллеге.

В целом не могу жаловаться сегодня. Проиграл подиум немного тактически, да и коньковые спринты у меня часто заканчиваются «деревянной» медалью. Это раздражает. Но, думаю, до конца «Тура» у меня ещё будет шанс отметиться на подиуме. Форма не так плоха», — добавил Вальнес.

В итоге Эрик Вальнес стал четвёртым, а Харальд Амундсен занял последнее в забеге место, шестое.