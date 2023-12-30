«Детский сад». Тренер Вальнеса — об отсутствии у лыжника чип-таймера в спринте

Норвежский лыжник Эрик Вальнес и его тренер Арильд Монсен высказались о выходе спортсмена на квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) без чип-таймера, в результате чего время лыжника не фиксировалось системой, а сам он получил штраф за нарушение регламента.

«Это детский сад. Чертовски ненужная жёлтая карточка. Он сам виноват, но как можно получить жёлтую карточку за такую глупость», — приводит слова Монсена издание NRK.

Сам Вальнес также дал комментарий: «Это правда неловко. Мы обычно проходим мимо места, где висят транспондеры, и забираем их. Сегодня я прошёл мимо и даже не подумал об этом. Если смогу откупиться от этого, будет большая удача».

Напомним, Эрик Вальнес в спринте дошёл до финала, где стал четвёртым.