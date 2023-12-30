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Харальд Амундсен назвал имена спортсменов, которых считает фаворитами «Тур де Ски»

Харальд Амундсен назвал имена спортсменов, которых считает фаворитами «Тур де Ски»
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен назвал имена спортсменов, которых он считает фаворитами «Тур де Ски» в отсутствие на турнире его действующего победителя — пятикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клебо.

«Думаю, сейчас, когда Йоханнеса здесь нет, всё очень открыто. Нет никого, кто является таким же совершенным, как он. Думаю, каждый день будет что-то меняться. Например, Эрик Вальнес может быть быстрым в очень многих гонках.

Кто ещё, кроме меня, Голберга и Вальнеса? Калле Хальфварссон и Михал Новак. Возможно, будут сюрпризы от французской команды или от Бена Огдена», — приводит слова Амундсена TV2.

Отметим, что в первой гонке «Тур де Ски» на подиуме не было норвежцев: первым и вторым в спринте свободным стилем стали французы Люка Шанава и Жуль Шаппа, третье место занял американец Бен Огден.

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