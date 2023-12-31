Бородавко: в новом году хотелось бы пожелать всем здоровья, сил и терпения

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился с болельщиками пожеланиями на грядущий 2024 год.

«Хотел бы пожелать всем здоровья, сил и терпения. Всему есть начало, и всему есть конец. Думаю, что придёт время, когда мы должны вернуться на международную арену и показать себя достойно. Для этого мы должны верить, знать и делать всё, чтобы достойно вернуться на международную арену», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российские лыжники уже второй год подряд не выступают на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), наложенных в связи с ситуацией на Украине.