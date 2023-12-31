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«Тур де Ски», первый этап: во сколько начнётся мужская разделка на 10 км, где смотреть

«Тур де Ски», первый этап: во сколько начнётся мужская разделка на 10 км, где смотреть
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Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Соревнования начнутся в 17:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
31 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

3. Лео Йоханссон (Швеция).
14. Эдвин Ангер (Швеция).
32. Михал Новак (Чехия).
33. Фридрих Мох (Германия).
35. Калле Хальфварссон (Швеция).
36. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
37. Вильям Порома (Швеция).
38. Дидрик Тёнсет (Норвегия).
39. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).
40. Пол Голберг (Норвегия).
44. Федерико Пеллегрино (Италия).
46. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).
48. Валерио Гронд (Швейцария).
50. Эрик Вальнес (Норвегия).
66. Люка Шанава (Франция, лидер тура).

Данную гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция начнётся в 16:55.

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