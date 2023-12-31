Общий зачёт «Тур де Ски», женщины: американка Диггинс сместила Сван с первой строчки

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В Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победительницей стала Кертту Нисканен. Второй результат на финише продемонстрировала немка Виктория Карль. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс.

Благодаря этому результату Диггинс сместила с первой строчки общего зачёта тура шведку Линн Сван (она финишировала в разделке девятой).

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Положение после двух гонок

1. Джессика Диггинс (США) – 28,24.

2. Виктория Карль (Германия) +7.

3. Линн Сван (Швеция) +11.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) +19.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +28.

6. Рози Бреннан (США) +35.

7. Эмма Рибом (Швеция) +38.

8. Катарина Хенниг (Германия) +58.

9. Хейди Венг (Норвегия) +1.07.

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.11.