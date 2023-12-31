Юрий Бородавко подвёл итоги года для российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги 2023 соревновательного года.

«В лыжных гонках выросла конкуренция, появились молодые спортсмены, которые заявили о себе на хорошем уровне. Молодёжь всегда наступает, это диалектика жизни. Приятно, что мы двигаемся вперёд. У нас есть спортсмены, которых мы обязаны довести до олимпийских вершин», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В этом сезоне подопечный Бородавко Александр Большунов выиграл все личные гонки на Альфа-Банк Кубке России.

Напомним, российские лыжники уже второй год подряд не выступают на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), наложенных в связи с ситуацией на Украине.