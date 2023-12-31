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Юрий Бородавко подвёл итоги года для российских лыжников

Юрий Бородавко подвёл итоги года для российских лыжников
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги 2023 соревновательного года.

«В лыжных гонках выросла конкуренция, появились молодые спортсмены, которые заявили о себе на хорошем уровне. Молодёжь всегда наступает, это диалектика жизни. Приятно, что мы двигаемся вперёд. У нас есть спортсмены, которых мы обязаны довести до олимпийских вершин», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В этом сезоне подопечный Бородавко Александр Большунов выиграл все личные гонки на Альфа-Банк Кубке России.

Напомним, российские лыжники уже второй год подряд не выступают на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), наложенных в связи с ситуацией на Украине.

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