Хювяринен стал победителем классической разделки на первом этапе «Тур де Ски»

Финский лыжник Пертту Хювяринен, серебряный призёр чемпионата мира в эстафете, стал победителем классической разделки на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия). Вторым в гонке стал норвежец, олимпийский чемпион Эрик Вальнес, который уступил Хювяринену 16,2 секунды. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии — призёр чемпионатов мира Харальд Эстберг Амундсен: он проиграл финну 17,2 секунды.
«Тур де Ски». Первый этап, Тоблах
Мужчины. Классическая разделка, 10 км
1. Пертту Хювяринен (Финляндия) — 23:08,6.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) +16,2 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +17,2.
Напомним, «Тур де Ски» стартовал в субботу, 30 декабря, в Италии. Затем часть соревнований пройдёт в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.
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