Общий зачёт «Тур де Ски», мужчины. Эрик Вальнес вышел на первое место

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) прошла мужская классическая разделка в рамках первого этапа «Тур де Ски». После второй гонки турнира лидером общего зачёта стал олимпийский чемпион и чемпион мира из Норвегии Эрик Вальнес, выигравший серебро в гонке с раздельным стартом.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

Результаты после двух гонок

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 25:14.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +4.

3. Бен Огден (США) +28.

4. Пертту Хювяринен (Финляндия) +38.

5. Лаури Вуоринен (Финляндия) +53.

6. Йенс Бурман (Швеция) +1:09.

7. Вильям Порома (Швеция) +1:18.

8. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1:24.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) — то же время.

10. Бела Кле (Швейцария) +1:25.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал в субботу, 30 декабря, в Италии. Затем часть соревнований пройдёт в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.