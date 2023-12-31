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Общий зачёт «Тур де Ски», мужчины. Эрик Вальнес вышел на первое место

Общий зачёт «Тур де Ски», мужчины. Эрик Вальнес вышел на первое место
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Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) прошла мужская классическая разделка в рамках первого этапа «Тур де Ски». После второй гонки турнира лидером общего зачёта стал олимпийский чемпион и чемпион мира из Норвегии Эрик Вальнес, выигравший серебро в гонке с раздельным стартом.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
Результаты после двух гонок

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 25:14.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +4.
3. Бен Огден (США) +28.
4. Пертту Хювяринен (Финляндия) +38.
5. Лаури Вуоринен (Финляндия) +53.
6. Йенс Бурман (Швеция) +1:09.
7. Вильям Порома (Швеция) +1:18.
8. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1:24.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) — то же время.
10. Бела Кле (Швейцария) +1:25.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал в субботу, 30 декабря, в Италии. Затем часть соревнований пройдёт в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.

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