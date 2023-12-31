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Харальд Амундсен: много работал над классикой и показал всё, на что способен

Харальд Амундсен: много работал над классикой и показал всё, на что способен
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Норвежский лыжник, призёр чемпионатов мира Харальд Эстберг Амундсен высказался о своём третьем месте в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

«Это был очень хороший лыжный день. Думаю, если бы мы работали в группе, всё было бы немного по-другому. Сегодня я долго выбирал лыжи, но до того ещё и много работал над классикой — поэтому показал всё, на что был способен. Я очень доволен.

Это одна из лучших классических гонок, которые я когда-либо бегал. Хорошее начало «Тура». Завтра утром нам предстоит длинная и тяжёлая гонка, поэтому здорово иметь небольшую фору. Это помогает чуть расслабиться», — приводит слова спортсмена NRK.

«Тур де Ски». Первый этап, Тоблах
Мужчины. Классическая разделка, 10 км

1. Пертту Хювяринен (Финляндия) — 23:08,6.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) +16,2 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +17,2.

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