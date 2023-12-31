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Общий зачёт Кубка мира, мужчины: Амундсен уходит в отрыв от Клебо

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) состоялась мужская классическая разделка, проходившая в рамках первого этапа «Тур де Ски», который также является пятым этапом Кубка мира по лыжным гонкам. Норвежец Харальд Эстберг Амундсен, ставший в гонке третьим, упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира.

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины

После двух гонок первого этапа «Тур де Ски»

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 814 очка.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 734.

3. Пол Голберг (Норвегия) — 671.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 613.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) — 523.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 480.

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 470.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 464.

9. Бен Огден (США) — 443.

10. Михал Новак (Чехия) — 425.