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Вальнес высказался о своём втором месте в разделке на «Тур де Ски»

Вальнес высказался о своём втором месте в разделке на «Тур де Ски»
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира, высказался о своём втором месте в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия). Спортсмен проиграл победителю гонки, финну Пертту Хювяринену, 16,2 секунды.

«В конце концов я понял, что мне нужно не думать про первое место. Я много уступил на первом отрезке, и этот разрыв нечем было отыграть. Не думаю, что проблема в недоделанных лыжах, но у финнов точно было преимущество», — приводит слова Вальнеса NRK.

«Тур де Ски». Первый этап, Тоблах
Мужчины. Классическая разделка, 10 км

1. Пертту Хювяринен (Финляндия) — 23:08,6.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) +16,2 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +17,2.

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