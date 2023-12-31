Вальнес высказался о своём втором месте в разделке на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира, высказался о своём втором месте в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия). Спортсмен проиграл победителю гонки, финну Пертту Хювяринену, 16,2 секунды.

«В конце концов я понял, что мне нужно не думать про первое место. Я много уступил на первом отрезке, и этот разрыв нечем было отыграть. Не думаю, что проблема в недоделанных лыжах, но у финнов точно было преимущество», — приводит слова Вальнеса NRK.

«Тур де Ски». Первый этап, Тоблах

Мужчины. Классическая разделка, 10 км

1. Пертту Хювяринен (Финляндия) — 23:08,6.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) +16,2 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +17,2.