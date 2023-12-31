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Стало известно, сколько Хювяринен заработал за победу в «Тур де Ски»

Стало известно, сколько Хювяринен заработал за победу в «Тур де Ски»
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Финский лыжник Пертту Хювяринен, серебряный призёр чемпионата мира в эстафете, стал победителем классической разделки на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия). Воскресная победа подняла лыжника на четвёртое место в личном зачёте среди мужчин. Он заработал € 32 000.

Однако это не предел, потому что на многодневку распределено больше денег, чем на предыдущие этапы Кубка мира. В обычных гонках победитель зарабатывает до € 16 000, а победитель «Тур де Ски» может заработать около € 85 000.

Отметим, что победившая в гонке среди женщин призёр олимпийских игр Кертту Нисканен получила те же призовые, а в личном зачёте среди женщин сейчас занимает пятое место.

Напомним, следующая дистанция «Тур де Ски» — гонка преследования среди мужчин и женщин. Её побегут 1 января.

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