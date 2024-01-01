Дементьев: 50 километров Устюгова в Тюмени — момент года. Такого я раньше не видел

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев рассказал, что ему запомнилось по итогам минувшего года.

«Запомнились 50 километров на чемпионате России в исполнении Сергея Устюгова. Я такого не видел раньше. В современных лыжах пройти 50 километров на высокой скорости в одного. Прошёл через все свои не могу, до дрожи в ногах, дотерпел. Это было круто», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с конца февраля 2022 года российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях. В сезоне-2022/2023 лыжники участвовали во внутренних стартах вместе с белорусскими атлетами, также отстранёнными от Кубка мира. Евгений Дементьев — чемпион Олимпийских игр 2006 года.