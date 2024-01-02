«Ощущение, что я еду задницей вперёд». Эбба Андерссон снялась с «Тур де Ски»

Шведская лыжница, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете и трёхкратная чемпионка мира Эбба Андерссон объявила о своём снятии с лыжной многодневки «Тур де Ски». Причиной прекращения участия спортсменка назвала последствия перенесённого коронавируса.

«Причиной этому является ковид. Это не было катастрофой, но я чувствую, что слишком боюсь последствий, если продолжу», — цитирует Андерссон Expressen.

Шведская спортсменка осталась крайне не удовлетворена результатами в Тоблахе (Италия), где началась многодневка. Андерссон завершила квалификацию спринта свободным стилем на 38-м месте, стала 13-й в разделке на 10 км классикой и 14-й в пасьюте на 20 км свободным стилем.

«Такое ощущение, что я еду задницей вперёд. Всё плохо, и нет улучшения формы от этапа к этапу», — добавила лыжница.