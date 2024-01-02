FIS исключила марафон в Хольменколлене из календаря соревнований

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердили, что программа этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) в 2025 году не будет включать гонки на 50 км, которые проводятся с 1888 года.

В качестве причины указывается слишком маленький промежуток времени между гонками на 50 км на чемпионате мира и стартами в Хольменколлене. Из-за этого часто этап имеет скудный заявочный лист. Спортсмены зачастую предпочитают отдохнуть после завершения чемпионата и пропускают марафон.

Слухи об отмене гонок на 50 км в сезон ЧМ появились ещё в 2021 году, когда гонка исчезла из предварительного календаря на сезон-2024/2025.

«Сезон-2024/2025 будет насыщенным. Мы не отменяем этап в Хольменколлене, но из-за ЧМ в программе не будет 50-километровой гонки», – приводит слова главы лыжегоночного отдела FIS Михала Ламплота VG.

Однако в лыжном мире это решение вызвало больше критики, чем поддержки. Победительница «Тур де Ски» шведка Фрида Карлссон предложила просто перенести сроки проведения марафона.

«Я думаю, что отмена не лучший вариант. Давайте просто перенесём на неделю позже. Этого времени вполне достаточно для восстановления после гонок ЧМ», – сказала спортсменка.

Норвежец Ханс Кристер Холунд, занявший в прошлом году второе место в марафоне в Хольменколлене, предлагает вернуть старый круг и сделать марафон заключительной гонкой сезона.

«Ладно, пусть будет отмена в 2025-м. Но FIS не должна потом повторять это решение. Мы все знаем, что гонка страдает из-за её положения в календаре. Давайте просто сделаем этот легендарный старт самой последней гонкой в сезоне Кубка мира. И каждый год будем придерживаться этого варианта. Не секрет, что многие пропускают 50 км, чтобы лучше восстановиться к тому же спринту в Драммене.

Их можно понять. Если FIS перенесёт такой изматывающий старт на самый финал сезона, то это будет неплохим решением. Многим атлетам уже не будет смысла пропускать его ради экономии сил.

И да, я бы ещё вернул старый профиль 50-километровой гонки, когда она проходила по трём кругам 16,7 км. Это более захватывающее зрелище, чем старт по восьмикилометровому кругу», – приводит слова лыжника VG.