Вяльбе: генеральный спонсор МОК — это США. Кто платит, тот и заказывает музыку

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и влиянии США на Международный олимпийский комитет (МОК). Вяльбе подчеркнула, что сочувствует лыжникам, которые не могут соревноваться на международной арене, однако отметила, что у спортсменов по-прежнему есть возможность заниматься любимым делом.

«Кто платит, тот и заказывает музыку! Генеральные спонсоры Международного олимпийского комитета – это всё-таки США. И там уже давно в целом спорт – это большая политика. А тут, когда президент нашей страны так любит спорт, — наше государство генеральный спонсор нашего спорта! Мы же всё равно живём за счёт государства. Спонсоры – да, но основа – государство. И, конечно, здесь и ему ещё хотят как можно больнее сделать? Я не политик на самом деле и не воин, хоть я и имею звание подполковника и служила в Центральном спортивном клубе армии, и благодарна ему за всё.

Отстранение — это очень больно. Очень. Вы даже не представляете, насколько мне жалко спортсменов. Они тренировались много лет, у кого-то, может, это могла быть первая и очень фееричная Олимпиада. У кого-то она могла быть последней. Но при всём при этом я могу сказать, что, если ты на самом деле дружишь со своей головой, ты должен понять, что это горько, но это не горе. Ты жив, ты здоров, ты занимаешься своим любимым делом, но готов ли быть разменной монетой? Ты всё-таки должен быть примером абсолютно во всём для этих детей, которые на тебя смотрят!» — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Напомним, российские спортсмены не допущены на большинство международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее МОК объявил о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Вяльбе выступает против участия российских атлетов в международных турнирах под нейтральным флагом.