Вяльбе: не смотрю Кубок мира и до сих пор не знаю, кто выиграл на прошлом чемпионате мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не следит за Кубком мира по лыжным гонкам, и призналась, что не знает победителей прошлого чемпионата мира по лыжным гонкам. Глава ФЛГР также подчеркнула, что российские лыжники, выступающие за национальную команду, не планируют менять спортивное гражданство.

«Пусть на Кубке мира продолжают гнить дальше. Я тоже слышала, что у скандинавских стран есть проблемы. Кстати, я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет Кубки мира. Я до сих пор не знаю, кто выиграл на чемпионате мира в прошлом году и в каких дистанциях.

Я вообще не понимаю, что такое спортивное гражданство. Гражданство, оно может быть одно. Если разрешено, может быть двойное гражданство. Что такое спортивное, я не понимаю. Это только повыступать за эту страну и обратно уехать, что ли? Но у нас никто не уезжал и не уезжает. Надеюсь, что никто и не собирается уезжать. Я не могу говорить за миллион с лишним человек, занимающихся лыжными гонками, но, по крайней мере, те, кто в сборной команде и около сборной, — нет», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Напомним, лыжники из России отстранены от участия в этапах Кубка мира и других международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ранее Вяльбе выступила против возвращения россиян на международные старты в нейтральном статусе.