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Сундлинг и Шанава выиграли квалификации личного спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»

Сундлинг и Шанава выиграли квалификации личного спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»
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В Давосе (Швейцария) стартовал второй этап престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его открыла квалификация личного спринта в свободном стиле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предварительных забегов у женщин и мужчин.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль. Квалификация, 1,5 км

Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.33,4.
2. Линн Сван (Швеция) – отставание 1,5 секунды.
3. Майя Дальквист (Швеция) + 3,4.

Мужчины

1. Люка Шанава (Франция) – 2.14,9.
2. Валерио Гронд (Швецария) – отставание 2,5 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 2,9.

Нельзя не отметить, что на первом этапе тура Сундлинг и Шанава также становились победителями квалификационных забегов.

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