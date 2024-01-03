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Сундлинг и Шанава выиграли квалификации личного спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»

В Давосе (Швейцария) стартовал второй этап престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его открыла квалификация личного спринта в свободном стиле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предварительных забегов у женщин и мужчин.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль. Квалификация, 1,5 км

Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.33,4.

2. Линн Сван (Швеция) – отставание 1,5 секунды.

3. Майя Дальквист (Швеция) + 3,4.

Мужчины

1. Люка Шанава (Франция) – 2.14,9.

2. Валерио Гронд (Швецария) – отставание 2,5 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 2,9.

Нельзя не отметить, что на первом этапе тура Сундлинг и Шанава также становились победителями квалификационных забегов.