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Чемпионка Олимпиады Сундлинг сенсационно не пробилась в полуфинал спринта на «Тур де Ски»

Чемпионка Олимпиады Сундлинг сенсационно не пробилась в полуфинал спринта на «Тур де Ски»
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Олимпийская чемпионка 2022 года в спринте, четырёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира, шведская лыжница Йонна Сундлинг сенсационно не смогла пробиться в полуфинал личного спринта в свободном стиле в рамках второго этапа престижной многодневки «Тур де Ски», который проходит в Давосе (Швейцария).

При этом ранее Сундлинг выиграла квалификационный забег данных соревнований. Однако в четвертьфинале Йонна заняла лишь третье место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль. Четвертьфинальный забег №1

1. Эмма Рибом (Швеция) – 2.38.15.
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – отставание 0,2 секунды.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) + 0,3.

Отметим, что в полуфиналы спринта в Давосе также не пробились олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Виктория Карль, шведка Фрида Карлссон и пятикратный призёр Олимпийских игр, неоднократный призёр чемпионатов мира финк Криста Пярмякоски.

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