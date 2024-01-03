Шведка Линн Сван стала победительницей конькового спринта на втором этапе «Тур де Ски»
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В Давосе (Швейцария) прошёл женский спринт в свободном стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте и победительница гонок на этапах Кубка мира, шведка Линн Сван. Второй к финишу пришла норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призёров замкнула нынешний лидер тура — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира сезона-2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль, 1,5 км. Женщины
- Линн Сван (Швеция) — 2.32,35.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 1,3 секунды.
- Джессика Диггинс (США) +1,73.
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