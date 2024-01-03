Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведка Линн Сван стала победительницей конькового спринта на втором этапе «Тур де Ски»

Шведка Линн Сван стала победительницей конькового спринта на втором этапе «Тур де Ски»
Аудио-версия:
Комментарии

В Давосе (Швейцария) прошёл женский спринт в свободном стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте и победительница гонок на этапах Кубка мира, шведка Линн Сван. Второй к финишу пришла норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призёров замкнула нынешний лидер тура — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира сезона-2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль, 1,5 км. Женщины

  1. Линн Сван (Швеция) — 2.32,35.
  2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 1,3 секунды.
  3. Джессика Диггинс (США) +1,73.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
03 января 2024, среда. 20:25 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
2:32.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+1.3
3
Джессика Диггинс
США
+1.7
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android