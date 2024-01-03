Француз Шанава выиграл спринт на втором этапе «Тур де Ски», в топ-3 нет ни одного норвежца

В Давосе (Швейцария) прошёл мужской спринт в свободном стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал победитель и призёр этапов Кубка мира, француз Люка Шанава. Вторым к финишу пришёл 21-летний швед Эдвин Ангер. Тройку призёров замкнул двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины

Люка Шанава (Франция) — 2.15,07. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,25 секунды. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,44. Гус Шумахер (США) +2,06. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,53. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +2,54.

Отметим, что лучший спринтер мира последних лет, норвежец Йоханнес Клебо снялся с «Тур де Ски», так как сильно заболел за неделю до старта соревнований.