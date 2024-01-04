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«Тур де Ски», второй этап: во сколько начнётся женская гонка преследования, где смотреть

«Тур де Ски», второй этап: во сколько начнётся женская гонка преследования, где смотреть
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Сегодня, 4 января, в Давосе (Швейцария) пройдёт женская гонка преследования на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Соревнования начнутся в 12:45 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Классический стиль. Гонка преследования
04 января 2024, четверг. 12:45 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Гонка преследования, классический стиль, 10 км. Женщины. Стартовый лист

1. Линн Сван (Швеция).
2. Джессика Диггинс (США).
3. Майя Дальквист (Швеция).
4. Йоханна Хагстрём (Швеция).
5. Матильде Мюрвольд (Норвегия).
6. Надине Фендрих (Швейцария).
7. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия).
8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
9. Эмма Рибом (Швеция).
10. Йонна Сундлинг (Швеция).

Данную гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция начнётся в 12:40 мск.

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