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Бородавко: мы должны быть готовы к возвращению на международную арену, но уверенности нет

Бородавко: мы должны быть готовы к возвращению на международную арену, но уверенности нет
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о перспективах возвращения российских лыжников на международные соревнования в новом календарном году.

«Верю ли в наше возвращение в 2024 году? Стопроцентной уверенности нет, но мы должны быть к этому готовы абсолютно всегда. Нужно ежедневно трудиться, чтобы были готовым в любой момент», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян на текущий сезон. Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в посёлке Мирный (Казань) с 11 по 14 января.

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