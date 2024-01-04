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«Тур де Ски», второй этап: во сколько начнётся мужская гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 4 января, в Давосе (Швейцария) состоится мужская гонка преследования на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Соревнования начнутся в 15:00 мск.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Гонка преследования, классический стиль, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Люка Шанава (Франция).

2. Эдвин Ангер (Швеция).

3. Федерико Пеллегрино (Италия).

4. Гус Шумахер (США).

5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия).

6. Матс Вильям Енссен (Норвегия).

7. Лаури Вуоринен (Финляндия).

8. Эрик Вальнес (Норвегия).

9. Ансгар Эвенсен (Норвегия).

10. Юхан Хегстрём (Швеция).

Данную гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция начнётся в 14:55 мск.