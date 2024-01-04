Сергей Устюгов назвал гонку, после которой ему следовало завершить спортивную карьеру

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что ему следовало завершить карьеру после победы на мужском масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

«Надо было после той гонки заканчивать спортивную карьеру. Реально. Вот я сейчас кого бы ни встретил, все говорят, что 50 км это было что-то. Это был космос. Много людей поработали на этот результат. Когда мы начали гонку, у меня не было какой-то уверенности, мне нужно было просто дойти 50 км классикой. Я не думал, что выйду и буду бороться за медали. Но потом понял, что народ никуда не торопится. Я же пошёл в отрыв после первого километра. У меня была на скиатлоне такая же попытка, но я не поверил в себя. А на марафоне другие не поверили в меня. Мне говорили, что в пелотоне мат стоял – да куда он побежал то? Но я добежал, финишировал.

Меня полтора часа трясло после гонки, нереально плохо было. Сейчас думаю, что это были не судороги, а мышечная усталость – мышца не работает на 100 процентов и она начинает дёргаться.

Дома тянул тренажёр, пересматривал эту гонку и слёзы текли – да как можно терпеть-то, он дурак что ли? Я бы никогда в жизни на такое больше не подписался. Это жесть.

Надо было закончить. Получилось бы классное окончание сезона и карьеры. И в этом году не бегал бы уже. А я пока себя не могу завести – как машину с «кривого» заводишь, а она не заводится. Теперь оглядываюсь назад и понимаю, что надо было сказать «стоп» и уже куда-то двигаться», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».