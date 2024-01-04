Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов назвал гонку, после которой ему следовало завершить спортивную карьеру

Сергей Устюгов назвал гонку, после которой ему следовало завершить спортивную карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что ему следовало завершить карьеру после победы на мужском масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

«Надо было после той гонки заканчивать спортивную карьеру. Реально. Вот я сейчас кого бы ни встретил, все говорят, что 50 км это было что-то. Это был космос. Много людей поработали на этот результат. Когда мы начали гонку, у меня не было какой-то уверенности, мне нужно было просто дойти 50 км классикой. Я не думал, что выйду и буду бороться за медали. Но потом понял, что народ никуда не торопится. Я же пошёл в отрыв после первого километра. У меня была на скиатлоне такая же попытка, но я не поверил в себя. А на марафоне другие не поверили в меня. Мне говорили, что в пелотоне мат стоял – да куда он побежал то? Но я добежал, финишировал.

Меня полтора часа трясло после гонки, нереально плохо было. Сейчас думаю, что это были не судороги, а мышечная усталость – мышца не работает на 100 процентов и она начинает дёргаться.

Дома тянул тренажёр, пересматривал эту гонку и слёзы текли – да как можно терпеть-то, он дурак что ли? Я бы никогда в жизни на такое больше не подписался. Это жесть.

Надо было закончить. Получилось бы классное окончание сезона и карьеры. И в этом году не бегал бы уже. А я пока себя не могу завести – как машину с «кривого» заводишь, а она не заводится. Теперь оглядываюсь назад и понимаю, что надо было сказать «стоп» и уже куда-то двигаться», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android