Устюгов – о готовности стать тренером: только если попадётся такой же спортсмен, как я

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов ответил на вопрос о том, готов ли он стать тренером.

«Если мне попадётся такой же спортсмен, как я – да, готов. А если мне нужно его контролировать 24/7, то нет, к такой работе я не готов. Если бы тренировал сам, от Маркуса Крамера взял бы в первую очередь понимание. Надо уметь доверять — без доверия никуда. В людях самое главное – доверие. Если ты не доверяешь, как чего-то добиваться? Отличие Маркуса от других в том, что он прямо говорит: это нужно не мне, это нужно тебе. Если ты хочешь, я тебе в этом помогу. В российской системе немного иначе: я сказал – ты сделал. А потом ты можешь сделать всё, но результата может и не быть», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».