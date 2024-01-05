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«Горло болит, подламывает». Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии

«Горло болит, подламывает». Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии.

«Приехал я в Сыктывкар, добрался вчера. А сегодня встал, у меня болит горло, болит голова, подламывает, температуру не мерил, пошёл погулял минут 40 с палочками, иду отдыхать. В Сыктывкаре тепло — всего -20. Короче, жесть», — сказал Устюгов в видео, опубликованном в его соцсетях.

Напомним, в нынешнем сезоне Устюгов ещё не выступал в гонках на этапах Кубка России. Ранее лыжник сообщил, что тренируется на слабой интенсивности и пока не может составить конкуренцию лидеру сборной России Александру Большунову. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Устюгов тяжело перенёс простуду минувшей осенью, после чего у него появились проблемы с сердцем во время тренировок.

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