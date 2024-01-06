«Бестолковый завистник». Губерниев раскритиковал шведского лыжника

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу слов шведского лыжника Вильяма Порома, в едкой форме сравнившего представителей своего вида спорта и биатлонистов.

Ранее Порома заявил в интервью, что биатлонистов можно назвать неудавшимися лыжниками, и сравнил их с охранниками, которые мечтали стать полицейскими. Также шведский лыжник сказал, что его раздражает популярность биатлона, который он считает искусственным и безвкусным видом спорта.

«Вот ведь бестолковый завистник…» — написал Губерниев в своем телеграм-канале, сопроводив свой комментарий хохочущими смайлами.

В декабре 2023 года Губерниев заявлял, что биатлон является видом спорта номер один в России и спортивной дисциплиной, которая по-прежнему объединяет страну.