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Крупицкая выиграла гонку свободным стилем на чемпионате Санкт-Петербурга по лыжным гонкам

Российская лыжница Евгения Крупицкая выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате Санкт-Петербурга по лыжным гонкам. Второе место заняла Юлия Урбо (+49,7). Тройку лидеров с отставанием +1.19,2 замкнула Екатерина Булычёва.

Чемпионат Санкт-Петербурга по лыжным гонкам. Свободный стиль. 10 км. Итоги

1. Евгения Крупицкая 25.56,7.

2. Юлия Урбо +49,7.

3. Екатерина Булычёва +1.19,2.

4. Полина Сероносова +2.13,9.

5. Анна Неустроева +2.43,5.

6. Валентина Тикинева +2.48,3.

Чемпионат Санкт-Петербурга по лыжным гонкам проходит с 5 по 6 января в Санкт-Петербурге. Отметим, что вчера, 5 января, Евгения Крупицкая одержала победу в спринте классическим стилем. Екатерина Булычёва заняла второе место, Полина Сероносова — третье.