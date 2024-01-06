Сван выиграла масс-старт на предпоследнем этапе «Тур де Ски», лидер тура Диггинс стала 8-й

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл женский масс-старт классическим стилем на 15 км в рамках шестого, предпоследнего этапа престижной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте и победительница гонок на этапах Кубка мира, шведка Линн Сван. Второй к финишу пришла ещё одна шведка Фрида Карлссон. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», 6-й этап, Валь-ди-Фьемме. Масс-старт, классический стиль, 15 км. Женщины
1. Линн Сван (Швеция) — 53.49,7.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,4 секунды.
3. Катарина Хенниг (Германия) +1,6.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) +2,4.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) +3,0.
6. Дельфин Клодель (Франция) +3,8.
Отметим, что текущий лидер тура американка Джессика Диггинс в данной гонке заняла восьмое место с отставанием почти в шесть секунд.
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