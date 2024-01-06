Общий зачёт «Тур де Ски»: положение у мужчин перед финальной гонкой в гору

Сегодня, 6 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт классическим стилем, который стал предпоследней гонкой, проводившейся в рамках многодневки «Тур де Ски» в этом сезоне. Уже в воскресенье, 7 января, спортсмены выйдут на старт финального забега в гору.

В субботу победу в гонке одержал олимпийский чемпион и чемпион мира из Норвегии Эрик Вальнес. Первое место помогло спортсмену вернуться на вторую позицию в общем зачёте «Тур де Ски», в котором он уступает только своему соотечественнику Харальду Эстбергу Амундсену.

«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с общим зачётом «Тур де Ски» у мужчин перед финальной гонкой многодневки.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 3:07.51,0.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,34.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,42.

4. Уго Лапалус (Франция) +1,47.

5. Фридрих Мох (Германия) +1,47.

6. Беда Кле (Швейцария) +1,51.

7. Хенрик Дённестад (Норвегия) +1,57.

8. Йенс Бурман (Швеция) +2,49.

9. Пол Голберг (Норвегия) +3,12.

10. Антуан Сир (Канада) +3,20.