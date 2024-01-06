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«Им нужно перестать валять дурака». Хальфварссон — о противостоянии Порома и биатлонистов

«Им нужно перестать валять дурака». Хальфварссон — о противостоянии Порома и биатлонистов
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Шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон высказался о противостоянии своего соотечественника и коллеги по спорту Вильяма Порома с биатлонистами: ранее Порома назвал биатлонистов неудавшимися лыжниками и сравнил их с охранниками, которые хотели стать полицейскими.

Позже норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм ответил Вильяму Порома, отметив, что лыжи не являются таким популярным видом, как биатлон, из-за отсутствия интересных личностей.

«Это два мини-спорта. Глупо рассуждать о том, какой из них самый великий. Я разозлился? Нет, это просто смешно. Им нужно перестать валять дурака и начать работать», — приводит слова спортсмена NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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