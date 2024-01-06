«Им нужно перестать валять дурака». Хальфварссон — о противостоянии Порома и биатлонистов

Шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон высказался о противостоянии своего соотечественника и коллеги по спорту Вильяма Порома с биатлонистами: ранее Порома назвал биатлонистов неудавшимися лыжниками и сравнил их с охранниками, которые хотели стать полицейскими.
Позже норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм ответил Вильяму Порома, отметив, что лыжи не являются таким популярным видом, как биатлон, из-за отсутствия интересных личностей.
«Это два мини-спорта. Глупо рассуждать о том, какой из них самый великий. Я разозлился? Нет, это просто смешно. Им нужно перестать валять дурака и начать работать», — приводит слова спортсмена NRK.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.