Хальфварссон — о «Тур де Ски»: скучно. Россиян нет 2-й год, как и лучших из других стран

Шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон раскритиковал организаторов «Тур де Ски», отметив, что текущий формат многодневки является для спортсменов очень скучным.

«С каждым годом турнир становится всё скучнее. Не вижу у него будущего. Это невозможно, если они планируют работать так, как сейчас. Они тянут «Тур де Ски» вниз. Мне очень скучно здесь, в этом году тоже. Россиян нет второй год, как и многих лучших спортсменов из других стран», — приводит слова спортсмена SVT.

Хальфварссон добавил, что было бы лучше, если бы Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрела вопрос увеличения числа этапов в рамках многодневки, а также сделала правила турнира более прозрачными и понятными: «Ещё им стоит навести порядок с правилами. Никто толком не знает что его ждёт завтра. Дерьмовый «Тур» получился».