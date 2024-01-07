«Я думаю, это неуважительно». Сван — о шутке Шистад

Шведская лыжница Линн Сван отреагировала на пост Кристине Шистад в социальных сетях. Сван заявила, что стоит быть более внимательным по отношению к тому, что пишешь и говоришь.

«Я думаю, это неуважительно. Если у лыжника испорчен день после инцидента, то я считаю, что вы должны с большим уважением относиться к тому, что вы говорите после этого.

Я хорошо знаю Эмму, и она бы не стала падать, если бы ничего не произошло», — приводит слова Сван Aftonbladet.

Напомним, шведка Эмма Рибом столкнулась с Кристине Шистад на спринте 1,4 км в Тоблахе (Италия). Рибом посчитала, что Шистад целенаправленно толкнула её, и сказала об этом жюри, однако норвежку не дисквалифицировали.

После этого случая Шистад выложила в социальные сети пост, написав: «Я иду домой тренироваться, пока разговаривают в комнате жюри»

Напомним, что на спринте в Тоблахе Шистад пришла третьей, а Эмма Рибом финишировала четвёртой с отрывом в 0,2 секунды от соперницы.