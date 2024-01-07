Сван и Карлссон не согласны с критикой Хальфварссона в отношении «Тур де Ски»

Шведский лыжник Калле Хальфварссон раскритиковал проведение многодневки «Тур де Ски», назвав это соревнование скучным и не имеющим перспектив. Лыжницы Линн Сван и Фрида Карлссон не согласились с этим.

«Скучно и грустно только тому, у кого дела идут плохо» — сказала Карлссон.

«Я думаю, что у «Тур де Ски» хорошая концепция. Это один из самых ярких моментов сезона» — приводит слова Сван SVT.

Напомним, Сван и Карлссон 6 января заняли первое и второе место в масс-старте на 15 км, а Хальфварссон в этот день пришёл к финишу седьмым. Это был его лучший результат за весь период многодневки.

Шведский лыжник перед началом «Тур де Ски» переболел ковидом, поэтому на проходящих сейчас этапах ему приходится нелегко.