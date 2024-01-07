Харальд Эстберг Амундсен стал победителем общего зачёта «Тур де Ски»

Сегодня, 7 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт свободным стилем, который стал последней гонкой, проводившейся в рамках многодневки «Тур де Ски» в этом сезоне. Победителем многодневки стал норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен.

«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с итоговым общим зачётом «Тур де Ски» у мужчин.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 3:41.21,9.

2. Фридрих Мох (Германия) +1.19,2.

3. Уго Лапалю (Франция) +1.32,8.

4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) +1.57,3.

5. Беда Клее (Швейцария) +2.07,4.

6. Эрик Валнес (Норвегия) +2.17,7.

7. Хенрик Деннестад (Норвегия) +2.41,7.

8. Йенс Бурман (Швеция) +3.05,4.

9. Жюль Лапьер (Франция) +3.53,8.

10. Мика Фермойлен (Австрия) +3.56,6.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал в субботу, 30 декабря, в Италии. Часть соревнований прошла в Давосе (Швейцария) (3–4 января), а финал турнира состоялся сегодня, 7 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия).