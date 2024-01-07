«Меня вырвало перед стартом. Не привык быть лидером». Амундсен — о финале «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, который сегодня, 7 января, впервые стал победителем общего зачёта «Тур де Ски», рассказал, как готовился к заключительной гонке турнира — масс-старту в гору.

«Это было настоящее испытание, но сегодня на склонах я чувствовал себя хорошо. Меня вырвало перед стартом, и я точно знал, что это скажется на состоянии тела.

Не привык быть лидером. Теперь понимаю, каково было великим лыжникам в прошлом. Это тяжело. У меня была хорошая позиция, я старался наслаждаться гонкой, но всё равно было физически и морально сложно.

Эта победа значит для меня очень много. Даже не смел мечтать о ней», — приводит слова спортсмена VG.

Напомним, в масс-старте в гору Харальд Эстберг Амундсен стал пятым, уступив победителю, французу Жюлю Лапьеру, 30,2 секунды.