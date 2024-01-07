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Хейди Венг прокомментировала своё выступление в масс-старте в гору на «Тур де Ски»

Хейди Венг прокомментировала своё выступление в масс-старте в гору на «Тур де Ски»
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Норвежская лыжница, пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Хейди Венг прокомментировала своё выступление в масс-старте в гору, проходившем в заключительный день «Тур де Ски». В нём спортсменка стала второй, что помогло ей закончить многодневку со вторым результатом.

«Это было совершенно невероятно. Сначала я думала, что буду бежать спокойно, но потом пришлось жёстко побороться. Последний этап всегда непредсказуем. Был настоящий хаос, и я просто сказала себе, что нужно держаться. До сегодняшнего дня я не думала, что буду второй. Находясь здесь, никогда не знаешь точно, что может произойти», — приводит слова лыжницы издание Nettavisen.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Масс-старт в гору, 10 км

1. Софи Локли (США) — 38:16,5.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 17,1 секунды.
3. Дельфин Клодель (Франция) +48,5.

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