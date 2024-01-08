Юстина Ковальчик: прошлый год был очень трудным. Я борюсь за нормальную жизнь

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик, ставшая победительницей гонки чемпионов, проходящей в Валь-ди-Фьемме (Италия), перед решающими забегами многодневки «Тур де Ски», рассказала о возвращении к нормальной жизни после смерти мужа.

«Для меня прошлый год был очень трудным. Я борюсь за нормальную жизнь. Это то, чего я пытаюсь достичь всеми силами. Становится немного лучше. Мы с сыном проводим много времени вместе, путешествуем и ходим в горы», — приводит слова Ковальчик NRK.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что муж Ковальчик Кацпер Текиели погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах. Ему было 38 лет. Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года. Через год у пары родился сын Хуго.