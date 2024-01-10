Действующая обладательница Кубка мира Тириль Венг впервые выступит в нынешнем сезоне

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира и действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг выступит на Кубке Скандинавии по лыжным гонкам, который пройдёт с 12 по 14 января в Отепя (Эстония). Спортсменка в этом сезоне ещё не участвовала в гонках Кубка мира из-за проблем со здоровьем.

«Этот сезон оказался не таким, как я его представляла. Но надеюсь, что впереди нас ожидают несколько хороших недель. Немного непривычно начинать соревновательный сезон сейчас, но я всегда нервничаю перед гонками. После Рождества я почувствовала себя лучше. Тело реагирует хорошо, поэтому сейчас самое время узнать, в какой форме я нахожусь. Возможно, мои ожидания немного завышены, но я хочу бороться за самые высокие места. Я намерена провести три гонки в Эстонии», — приводит слова Венг пресс-служба Норвежской лыжной ассоциации.