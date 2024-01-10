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Сорин: Устюгов не выступит на этапе Кубка России в Казани, он готовится к Спартакиаде

Сорин: Устюгов не выступит на этапе Кубка России в Казани, он готовится к Спартакиаде
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не выступит на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в посёлке Мирный (Казань). Специалист подчеркнул, что лыжник готовится к Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в феврале.

«Сергей проводит подготовку в Сыктывкаре. Ближайший этап Кубка России в Казани он пропустит, но в феврале уже будет выступать. Спартакиада — главный старт сезона для него, он готовится», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Напомним, в этом сезоне Устюгов ещё не выступал на Кубке России. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Устюгов тяжело перенёс простуду минувшей осенью, после чего у него появились проблемы с сердцем во время тренировок.

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