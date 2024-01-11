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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км коньком, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км коньком, где смотреть
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Сегодня, 11 января, в посёлке Мирный (Казань) состоится женская гонка на 10 км свободным стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало соревнований — в 10:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
11 января 2024, четверг. 10:00 МСК
Идёт
1
Дарья Калабина
Республика Татарстан
2
Варвара Лопатина
Республика Татарстан
3
Ландыш Гайфетдинова
Республика Татарстан

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.
10 км, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист

59. Ольга Якимушкина (Тюменская область).
63. Алина Пеклецова (Архангельская область).
69. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)
73. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
75. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).
77. Мария Истомина (Архангельская область).
79. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
81. Вероника Степанова (Архангельская область).

Лидером общего зачёта Кубка России у женщин является лыжница Вероника Степанова.

Соревнования в Казани завершатся 14 января.

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