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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км коньком, где смотреть

Сегодня, 11 января, в посёлке Мирный (Казань) состоится женская гонка на 10 км свободным стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало соревнований — в 10:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.

10 км, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист

59. Ольга Якимушкина (Тюменская область).

63. Алина Пеклецова (Архангельская область).

69. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)

73. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

75. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

77. Мария Истомина (Архангельская область).

79. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

81. Вероника Степанова (Архангельская область).

Лидером общего зачёта Кубка России у женщин является лыжница Вероника Степанова.

Соревнования в Казани завершатся 14 января.