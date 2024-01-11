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Елена Вяльбе ответила, когда российские лыжники вернутся на международные соревнования

Елена Вяльбе ответила, когда российские лыжники вернутся на международные соревнования
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, при каких условиях российские лыжники будут выступать на международных соревнованиях. Глава ФЛГР вновь подчеркнула, что лыжники из России не будут участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

«Я не хочу быть попугаем. Мы вернёмся туда только тогда, когда мы будем россиянами. Всё остальное – неприемлемое», — приводит слова Вяльбе «Татар-информ».

Напомним, российские лыжники отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение лыжников из России на нынешний сезон. Лидерами общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам на данный момент являются Александр Большунов и Вероника Степанова.

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