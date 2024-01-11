Елена Вяльбе ответила, когда российские лыжники вернутся на международные соревнования

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, при каких условиях российские лыжники будут выступать на международных соревнованиях. Глава ФЛГР вновь подчеркнула, что лыжники из России не будут участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

«Я не хочу быть попугаем. Мы вернёмся туда только тогда, когда мы будем россиянами. Всё остальное – неприемлемое», — приводит слова Вяльбе «Татар-информ».

Напомним, российские лыжники отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение лыжников из России на нынешний сезон. Лидерами общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам на данный момент являются Александр Большунов и Вероника Степанова.