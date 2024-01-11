Бородавко назвал причины высоких результатов Александра Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал успех чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова в выступлениях на Кубке России.

«То, что Александр Большунов сегодня сумел выиграть достаточно много у призёров, свидетельствует о его высоком уровне. И его успех закономерен. Мы пока ещё не анализировали, на каком пульсе он прошёл гонку, на среднем или максимальном. Но то, что Александр выигрывает столько времени, говорит именно об отношении к тренировкам и восстановительным мероприятиям. Это слагаемые его успеха», — сказал Бородавко в интервью «РИА Новости».

Сегодня, 11 января, Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в посёлке Мирный (Казань) с 11 по 14 января.