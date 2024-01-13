Старт квалификации спринтов на этапе Кубка России перенесён на час из-за мороза

Жюри соревнований, проходящих в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024 в посёлке Мирный Республики Татарстан, приняло решение о переносе старта квалификации спринта классическим стилем на час из-за погодных условий.

С учётом переноса старт отборочных забегов в спринте намечен на 12:00 мск.

Напомним, этап Кубка России в Мирном начался 11 января индивидуальными гонками свободным стилем на 10 и 15 км. Победы в них одержали Вероника Степанова и Александр Большунов соответственно. Они же продолжают удерживать лидерство в общих зачётах Кубка.

Этап в Мирном завершится в воскресенье, 14 января, соревнованиями по скиатлону (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем).