Стало известно, почему Степанова отказалась стартовать в спринте на этапе КР в Казани

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил решение подопечной, олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Вероники Степановой сняться со спринта классическим стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 в Казани. Степанова является лидером общего зачёта соревнований.

Ранее старт квалификации спринта в Казани перенесли на час из-за мороза, однако снятие Степановой, как оказалось, с этим не связано.

«Да, Вероника не выйдет на старт. Утром приняли такое решение. Очень плохое самочувствие было, поэтому решили поберечь. В воскресенье на скиатлоне мы всё-таки надеемся её увидеть. Вообще в этом сезоне для Вероники в приоритете дистанционные гонки. У каждого может быть плохое самочувствие. Вероника — спортсменка молодая, мы прислушиваемся к её организму, чтобы не было серьёзных срывов», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».